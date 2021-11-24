Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада может не принять участие в Кубке Первого канала из-за пандемии

Канада может не принять участие в Кубке Первого канала из-за пандемии
Комментарии

Исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни сообщил, что команда может не принять участие в Кубке Первого канала, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

«У нас есть соглашение об участии сборной Канады в Кубке Первого канала, и мы благодарны, что нам предоставили эту возможность. Соответствующее соглашение заключено. В то же время мы знаем, что ситуация с пандемией сейчас является непредсказуемой, и, согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», – цитирует Ренни ТАСС.

В первом матче Кубка Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря, канадские хоккеисты должны сыграть со сборной России. Этот турнир является этапом подготовки канадцев к Олимпийским играм 2022 года на тот случай, если Национальная хоккейная лига до 10 января примет решение не пускать своих игроков в Пекин в связи с возможным ухудшением ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

В последний раз канадцы играли на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане и заняли в турнире пятое место. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021