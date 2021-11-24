Федерация хоккея Украины сняла с чемпионата УХЛ «Донбасс» и «Краматорск»

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решения о снятии «Донбасса» и «Краматорска» с розыгрыша чемпионата Украины, сообщает официальный сайт ФХУ.



Причиной такого решения стало то, что клубы трижды выпускали на лед хоккеистов, которых дисквалифицировала Федерация. И «Донбасс», и «Краматорск» отозвали своих игроков из сборной Украины.



После этого ФХУ заявила, что хоккеисты не имеют права выходить на лёд в каких-либо официальных соревнованиях до тех пор, пока будет рассматриваться открытое производство по делу срыва подготовки национальных сборных к чемпионатам мира-2022 в дивизионе 1В.

Таким образом в УХЛ осталось шесть команд.

Отметим, что в лиге выступают две другие команды владельца «Донбасса» Бориса Колесникова – «Белый Барс и» «Мариуполь».