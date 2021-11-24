Кожевников: Питерса давно пора уволить. Не понимаю, почему мы расцеловываем канадцев

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проблемах «Автомобилиста» под руководством Билла Питерса.



«Что происходит с командой? Я давно говорил, что для «Автомобилиста» иностранный тренер — это не панацея. Команда с большим бюджетом, с хорошими игроками и при этом болтается просто внизу.



Стоит ли уволить Питерса? Это, по моему мнению, давно надо сделать. Даже по первому году было однозначно видно, что там прогресса не будет. Здесь в нём все проблемы, я так думаю. У «Автомобилиста» был хороший тренер, просто одно время был спад, не надо было тренера менять. Почему-то мы всё время под иностранцев выдаём какие-то деньги — а под своих ничего, да? Не могу понять, почему такое преклонение перед ними? Почему?



Они все работают в масляных условиях, что они хотят — для них делают. А своих мы через матчей пять выгоняем сразу метлой поганой. У нас очень много специалистов, которые сейчас не работают и которые могут создать команду. Не понимаю, что у нас такое преклонение перед канадцами и американцами. Кто там играет, все знают, что там раз – и начинаются проблемы. Не понравился русский, начинают его долбить. Мы же их целуем, расцеловываем. Ну бред какой-то, бред.



Я думаю, что «Автомобилист» — это центр России. Центральный клуб России. Сколько игроков из этого замечательного города! Ну как-то надо своих брать. Я не знаю, как болельщики вообще молчат. Что им Питерс, нравится? Не думаю», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.

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