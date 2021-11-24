Кожевников: Питерса давно пора уволить. Не понимаю, почему мы расцеловываем канадцев

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проблемах «Автомобилиста» под руководством Билла Питерса.
«Что происходит с командой? Я давно говорил, что для «Автомобилиста» иностранный тренер — это не панацея. Команда с большим бюджетом, с хорошими игроками и при этом болтается просто внизу.
Стоит ли уволить Питерса? Это, по моему мнению, давно надо сделать. Даже по первому году было однозначно видно, что там прогресса не будет. Здесь в нём все проблемы, я так думаю. У «Автомобилиста» был хороший тренер, просто одно время был спад, не надо было тренера менять. Почему-то мы всё время под иностранцев выдаём какие-то деньги — а под своих ничего, да? Не могу понять, почему такое преклонение перед ними? Почему?
Они все работают в масляных условиях, что они хотят — для них делают. А своих мы через матчей пять выгоняем сразу метлой поганой. У нас очень много специалистов, которые сейчас не работают и которые могут создать команду. Не понимаю, что у нас такое преклонение перед канадцами и американцами. Кто там играет, все знают, что там раз – и начинаются проблемы. Не понравился русский, начинают его долбить. Мы же их целуем, расцеловываем. Ну бред какой-то, бред.
Я думаю, что «Автомобилист» — это центр России. Центральный клуб России. Сколько игроков из этого замечательного города! Ну как-то надо своих брать. Я не знаю, как болельщики вообще молчат. Что им Питерс, нравится? Не думаю», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.
- 24 ноября 2021
-
16:07
-
15:51
-
15:42
-
15:14
-
14:59
-
14:58
-
14:12
-
13:47
-
13:40
-
12:17
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
09:50
-
09:15
-
08:47
-
08:34
-
08:22
-
07:54
-
07:37
-
07:26
-
07:11
-
06:07
-
05:46
-
04:12
-
00:00
- 23 ноября 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
22:50