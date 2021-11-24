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«Отличная возможность для КХЛ». Хартли — о матче «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае

«Отличная возможность для КХЛ». Хартли — о матче «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (1:2 Б), а также предстоящий матч с «Ак Барсом» в Дубае.

«Поздравляю «Адмирал» с этой победой. Я думаю, что ещё во втором периоде мы могли решить исход матча в свою пользу. Но где-то Серебряков подтащил, где-то мы сами не реализовали моменты. В итоге игра ушла в серию буллитов, которая своего рода лотерея — в ней «Адмирал» выиграл.

Грядущий матч в Дубае? Условия для обеих команд будут одинаковыми. Мы едем на незнакомую территорию, где много переменных, поэтому сюрпризы возможны. Но мы будем выполнять свою работу — и тренеры, и игроки. Думаю, так же настроены и в Казани. Это будет отличная возможность для клубов и КХЛ продемонстрировать хоккей в Дубае», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

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