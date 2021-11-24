«Отличная возможность для КХЛ». Хартли — о матче «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (1:2 Б), а также предстоящий матч с «Ак Барсом» в Дубае.
«Поздравляю «Адмирал» с этой победой. Я думаю, что ещё во втором периоде мы могли решить исход матча в свою пользу. Но где-то Серебряков подтащил, где-то мы сами не реализовали моменты. В итоге игра ушла в серию буллитов, которая своего рода лотерея — в ней «Адмирал» выиграл.
Грядущий матч в Дубае? Условия для обеих команд будут одинаковыми. Мы едем на незнакомую территорию, где много переменных, поэтому сюрпризы возможны. Но мы будем выполнять свою работу — и тренеры, и игроки. Думаю, так же настроены и в Казани. Это будет отличная возможность для клубов и КХЛ продемонстрировать хоккей в Дубае», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.
- 24 ноября 2021
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:46
-
16:29
-
16:07
-
15:51
-
15:42
-
15:14
-
14:59
-
14:58
-
14:12
-
13:47
-
13:40
-
12:17
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
09:50
-
09:15
-
08:47
-
08:34
-
08:22
-
07:54
-
07:37
-
07:26
-
07:11
-
06:07
-
05:46
-
04:12
-
00:00