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The Athletic — о «сухаре» Василевского: Андрей вновь сыграл устрашающе

The Athletic — о «сухаре» Василевского: Андрей вновь сыграл устрашающе
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Североамериканский журналист The Athletic Джо Смит поделился мнением об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:0) оформившего шат-аут.

«Эта победа оказалась уверенной, но Андрей Василевский вновь сыграл устрашающе, совершив 34 сейва. Нет, ему не нужно было красть этот матч для «Тампы», но, как он это делал множество раз прежде, и сейчас совершил несколько своевременных и ранних сейвов, чтобы сохранить команду в игре, а затем закрыл калитку, когда «Тампа» вышла вперёд», — приводит слова Смита The Athletic.

Напомним, российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский первый раз в текущем сезоне НХЛ отстоял на ноль. Вратарь отразил 34 броска и стал первой звездой матча.

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