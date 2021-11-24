Нападающий «Сочи» Василий Глотов впервые в карьере набрал очки в пяти матчах КХЛ подряд
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.
Победную шайбу на 58-й минуте встречи в большинстве забросил Василий Глотов. Получив шайбу от Никиты Точицкого на пятаке, российский форвард развернулся и послал шайбу мимо голкипера новосибирцев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, Глотов набрал очки в пятом матче подряд. Для него эта результативная серия стала рекордной в карьере в КХЛ. За последние пять встреч 24-летний форвард набрал 5 (1+4) очков. Всего в текущем сезоне на его счету 14 (7+7) очков в 27 матчах.
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
18:56
-
18:49
-
18:26
-
18:16
-
17:42
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:46
-
16:29
-
16:07
-
15:51
-
15:42
-
15:14
-
14:59
-
14:58
-
14:12
-
13:47
-
13:40
-
12:17
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
09:50
-
09:15
-
08:47
-
08:34
-
08:22
-
07:54
-
07:37
-
07:26
Партнерский контент