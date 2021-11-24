Нападающий «Сочи» Василий Глотов впервые в карьере набрал очки в пяти матчах КХЛ подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

Победную шайбу на 58-й минуте встречи в большинстве забросил Василий Глотов. Получив шайбу от Никиты Точицкого на пятаке, российский форвард развернулся и послал шайбу мимо голкипера новосибирцев.

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Таким образом, Глотов набрал очки в пятом матче подряд. Для него эта результативная серия стала рекордной в карьере в КХЛ. За последние пять встреч 24-летний форвард набрал 5 (1+4) очков. Всего в текущем сезоне на его счету 14 (7+7) очков в 27 матчах.