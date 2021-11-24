Сборная США по хоккею представила комплекты формы для Олимпийских игр — 2022

Сборная США представила три комплекта формы, в которых хоккейная команда будет выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«Американская гордость и изобретательность были вдохновением для создания формы хоккейной сборной США. Новая джерси отдаёт дань уважения промышленному прошлому Америки и одновременно олицетворяет будущее инноваций и технологий. Надпись США на груди отличается жирным шрифтом и точными деталями, создающими металлическую эстетику с подрезанными краями.



Как дань символам Америки, тонкая прямая из звёзд расположена между красными, белыми и синими полосами, которые окружают грудь и руки на домашней и выездной майках. Вдохновлённая американскими «маслкарами» и традиционно смелым хоккейным дизайном альтернативная футболка имеет тёмно-синюю двойную полосу, проходящую вокруг груди и рук.



Традиционный щит хоккея США выделен золотом и пришит к плечу как почётный знак. Внутренняя надпись на шее Driven By Pride (Движимые гордостью. — Прим. «Чемпионата») служит напоминанием спортсменам и болельщикам о том, что отчасти ими движет гордость за свою страну на Олимпийских и Паралимпийских играх», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея Америки.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Федерации хоккея Америки. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.