«Салават» сыграет с «Витязем» в ретроформе, приуроченной к 60-летию клуба

«Салават Юлаев» проведёт встречу с «Витязем» в ретроформе, сообщается на официальной странице Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Это приурочено к 60-летию клуба. Специальная ретроформа изготовлена по лекалам образца начала 60-х годов прошлого века.

Матч с «Витязем» пройдёт завтра, 25 ноября, и начнётся в 17:00 мск.

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски. На 49-й минуте Дамир Жафяров вывел нижегородскую команду вперёд. Этот гол оказался единственным в матче. Голкипер «Торпедо» Пётр Кочетков оформил шат-аут, парировав все 36 бросков. Вратарь уфимцев Юха Метсола отразил 34 из 35 бросков.