Журналистка ESPN: Овечкин напоминает нам, почему любовь к игре для нас на первом месте

Журналистка ESPN Виктория Матиаш в преддверии Дня благодарения ответила на вопрос, за что она благодарна в хоккее.



«Я благодарна Александру Овечкину за его вдохновенный ранний рывок в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. По состоянию на утро среды 15 есть, осталось 149. Всего за 19 матчей в этом сезоне Овечкин уже успел перепрыгнуть Марселя Дионна и Бретта Халла, обеспечив себе четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времён. Следующий на очереди — Яромир Ягр, которого Овечкин с большой долей вероятности обойдёт уже в этом сезоне. Ещё через год он, скорее всего, обгонит Горди Хоу. Затем, до конца его контракта в 2026 году, останется превзойти только Уэйна Гретцки, рекорд которого многие считали неприкосновенным.



В то время как нам — лиге, владельцам, управленцам, игрокам, СМИ, болельщикам, всем нам — нужно продолжать неумолимо работать с целью обеспечить безопасность и открытость хоккея для всех (в этом многое нужно исправить), потенциальный марш Овечкина в учебники по истории напоминает нам, почему любовь к игре для нас находится на первом месте. Не только из-за поддержки любимой команды, но также из-за того, что мы можем наблюдать индивидуальное величие как единое сообщество. Болеем мы за него или нет, но мы всегда будем помнить, где мы находились в тот момент, если/когда Овечкину удастся превзойти Гретцки. Это особенно настолько, насколько возможно», — приводит слова Матиаш ESPN.

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