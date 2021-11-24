ESPN: игроки НХЛ не должны становиться лучше, когда им 36. Но Овечкин делает именно это

Редактор ESPN Питер Лоуренс-Ридделл в преддверии Дня благодарения ответил на вопрос, кому он благодарен в хоккее.
«Я благодарен Алексу Овечкину. Игроки НХЛ не должны становиться лучше, когда им 36. Но после подписания в межсезонье нового пятилетнего контракта, вплоть до своего 40-летия, Ови делает именно это — становится лучше, набирая в среднем более 1,5 очка за матч. Ему всё ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Гретцки, но если такое начало этого сезона что-либо доказывает, так это то, что Ови действительно доберётся до отметки в 894 гола. А все мы получим удовольствие, наблюдая за этим», — приводит слова Лоуренса-Ридделла ESPN.
Напомним, в матче с «Сиэтлом» 36-летний российский форвард столичных Александр Овечкин забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель — чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 21 шайбу. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
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