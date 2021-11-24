«И Илюха Михеев не попадал». Мартемьянов — о невызове Овчинникова в российскую молодёжку

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после поражения в матче с «Сочи» (1:2) рассказал, как молодой форвард Дмитрий Овчинников отреагировал на непопадание в расширенный список молодёжной сборной России.

«Будем поддерживать его. Он сам сегодня подошёл. Он ездил сегодня на отпечаток пальца на визу, мы отпустили его с утренней раскатки, чтобы он это сделал. Приехал, сказал, что вызов-то не пришёл. Димка нос не вешает. Пока не могу понять, что у него в голове. Я думаю, что переживает. Хороший парень, открытый, заводной. Немножко глаза потухли. Поднимем боевой дух. Он помогает, в нужный момент может встряхнуть игру. Сегодня не стал рисковать из-за того, что он не попал в список. Думаю, что это был, конечно, не удар для него, но негативный момент. Илюха Михеев тоже ни в какие сборные не попадал. Сейчас в НХЛ играет. Я ему это и сказал. Работай, лезь вперёд, ни на кого не обращай внимания. Для тебя лишняя мотивация доказать людям, кто формирует сборную, что ты готов на хорошем уровне играть. У него одна звезда должна быть», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.