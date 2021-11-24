Бадюков — о Мельниченко: тренерские штабы и сборной, и «Сочи» могут на него рассчитывать

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков прокомментировал попадание 19-летнего нападающего «леопардов» Кирилла Мельниченко в расширенный состав молодёжной сборной России для подготовки к МЧМ-2022.



«Наша основная задача — развитие молодых игроков и лидеров для сборной. Чем больше они будут проявлять себя именно на уровне КХЛ, тем больше шансов у них будет попасть на молодёжный чемпионат мира и потом по ступенькам — в национальную команду. Это приоритет нашей системы развития.



Что касается Кирилла Мельниченко, то его развитие в этом сезоне вышло на новый уровень. Он прошёл предсезонку с основной командой и уже выделялся хорошим катанием, умением быстро принимать решения и хорошими руками. Здорово показал себя в товарищеских играх. После этого мы решили попробовать его в ВХЛ, чтобы он получил больше игрового времени, чем у него было бы в КХЛ. Но он выходил на лёд реже, чем его одноклубники Казаков и Крощинский.



Поэтому было принято решение, что в команде МХЛ «Капитан» он быстрее поймает тот ритм, который необходим нашей команде. Он играл по 20 минут на лидирующих позициях, и спустя месяц, в том числе из-за череды травм, которая обрушилась на «Сочи», получил шанс в КХЛ. На удивление Кирилл очень быстро влился не только в команду, но и быстро попал в тот темп, который нужен в КХЛ. Тренеры поставили его в звено к Бакошу и Липону, и эта тройка стала показывать очень содержательный хоккей. Думаю, благодаря этому он и оказался в расширенном списке молодёжной сборной.



Какой у него шанс оказаться в окончательном списке? Думаю, это решать тренерам. Как показывают игры в КХЛ, на Кирилла всегда можно положиться. Он и на вбрасываниях имеет очень хороший процент, и при игре в обороне не допускает ошибок. Атакующий потенциал будет зависеть и от партнёров по звену. Конкурировать он будет с центральными нападающими. Кирилл из тех игроков, которым неважно, против кого играть. Этот сезон его полностью закалил. Думаю, тренерские штабы и сборной, и «Сочи» могут на него рассчитывать, и он не подведёт», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.