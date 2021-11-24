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«Динамо М» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Вадим Шипачёв вошёл в топ-5 бомбардиров за всю историю московского «Динамо»

Вадим Шипачёв вошёл в топ-5 бомбардиров за всю историю московского «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 269-м очком за клуб. Таким образом, 34-летний нападающий вошёл в топ-5 бомбардиров за всю историю клуба, превзойдя результат Александра Харитонова (268).

Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634), второе место занимает Анатолий Семёнов (303), топ-3 замыкает Владимир Юрзинов (275). Следующей целью для Шипачёва является результат Сергея Светлова (272).

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