Вадим Шипачёв вошёл в топ-5 бомбардиров за всю историю московского «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 269-м очком за клуб. Таким образом, 34-летний нападающий вошёл в топ-5 бомбардиров за всю историю клуба, превзойдя результат Александра Харитонова (268).

Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634), второе место занимает Анатолий Семёнов (303), топ-3 замыкает Владимир Юрзинов (275). Следующей целью для Шипачёва является результат Сергея Светлова (272).