А. Юдин — о победе СКА 8:2: многие сумели себя проявить — это и делает команду ещё сильнее

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин подвёл итоги матча в Нижнекамске, где СКА разгромил «Нефтехимик» и прервал свою неудачную серию.

«В Нижнекамске для СКА всё сошлось: армейцы наконец-то показали свой активный хоккей, выстрелили молодые, сработало большинство. По этому показателю армейцы в лидерах КХЛ. Понятно, что для топ-клуба такая серия без побед — это аномалия, тем более в половине матчей СКА спокойно мог выигрывать. А сейчас вернулись травмированные, тренеры не стали пытаться делать резких изменений, точечно подключили молодых, и на игру вчера было приятно смотреть. Классно показало себя звено, вернувшееся из ВХЛ — им дали время немного прийти в себя, и вчера было видно, сколько у них энергии и желания забить. Как, кстати, и у Мичкова, который здорово вписался в звено к Гусеву и поучаствовал в двух голах. Учитывая, что совсем недавно «Нефтехимик» засушил и «Трактор», и «Локомотив», восемь шайб — отличный результат. Кстати, многие специалисты были уверены, что нынешний «Нефтехимик» переиграет и СКА. Но не тут-то было. Думаю, такая крупная победа была очень нужна СКА именно сейчас, она добавит команде уверенности и придаст импульс для будущих хороших результатов. Многие сумели себя проявить — это и делает команду СКА ещё сильнее. От любого игрока можно ждать опасности», — сказал Юдин корреспонденту «Чемпионата» Егору Торишному.