Гол «Локомотива» в овертайме после кошмарной ошибки Линдбека. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 2-й минуте овертайма в зону «Йокерита» последовала передача. Голкипер финской команды Андерс Линдбек выбежал навстречу Егору Коршкову и попытался перехватить шайбу. В итоге вратарь сбил российского нападающего, а шайба отскочила к Александру Елесину. Форвард послал её в уже пустые ворота и принёс «Локомотиву» победу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором». «Йокерит» встретится в Хельсинки с ЦСКА. Оба матча пройдут 26 ноября.