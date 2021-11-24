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Видео из победной раздевалки «Сочи» после успеха в матче с «Сибирью»

Видео из победной раздевалки «Сочи» после успеха в матче с «Сибирью»
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился в раздевалке к игрокам клуба после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (2:1).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова. На 12-й минуте Александр Шаров вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Миловзоров и Михал Чайковски. На 36-й минуте Мартин Бакош после ассиста Давида Рундблада сравнял счёт. На 58-й минуте Василий Глотов, с передачи Никиты Точицкого реализовав численное большинство, вывел сочинцев вперёд.

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