Федерация хоккея Украины сняла с чемпионата «Донбасс». Клуб выступил с резким заявлением

16 ноября 2021 года Дисциплинарным комитетом Федерации хоккея Украины было принято решение о применении дисциплинарной санкции к игрокам ХК «Донбасс» в виде временного лишения права участия в чемпионате Украины на срок до двух месяцев. Это решение принято с нарушением норм дисциплинарного кодекса ФХУ, а также грубо нарушает трудовое законодательство Украины, сообщается на официальном сайте «Донбасса».



Не учитывая данные факторы, ФХУ засчитало «Донбассу» два технических поражения в матчах с «Днепром» и «Кременчуком», которые состоялись 17 и 19 ноября соответственно. ФХУ указало причиной технических поражений участие в матчах игроков, временно лишённых права на участие в чемпионате Украины.



Согласно ч. 2 ст. 30 устава ФХУ, Федерацией могут применяться, в частности, такие дисциплинарные меры, как «дисквалификация…» и «лишение права участия в указанном количестве матчей или в течение определённого или неопределённого срока». То есть дисквалификация и лишение права участия являются самостоятельными дисциплинарными санкциями.



Решением дисциплинарного комитета ФХУ от 16.11.2021 г. игроки ХК «Донбасс» временно лишены права участия в чемпионате Украины, но не дисквалифицированы.



Согласно п.1.10 ст. 57 дисциплинарного кодекса ФХУ техническое поражение засчитывается клубу за допуск к участию в матче игроков, не имеющих права выступать в составе команды клуба, — незаявленных или дисквалифицированных (но не лишённых права участия). Согласно статье 36 раздела 3 дисциплинарного кодекса ФХУ техническое поражение засчитывается команде, которая не явилась на игру, допускает к участию в игре незаявленного игрока, виновной в завершении игры до истечения времени либо совершившей нарушение требований регламента соревнований.



Отмечается, что ни одного из указанных нарушений хоккейный клуб «Донбасс» не совершил (команда явилась на игру, игроки должным образом заявлены, матчи проведены), а регламент соревнования не предусматривает возможность применения технического поражения за участие в игре временно отстранённых игроков. Таким образом, к хоккейному клубу «Донбасс» не может быть применена санкция, предусмотренная п.1.10 ст. 57 Дисциплинарного кодекса ФХУ в виде технического поражения.



Также ХК «Донбасс» поддерживает обращение ХК «Кременчук», касающееся игрока киевского «Сокола» Виктора Андрущенко. В своём запросе кременчугский клуб указал, что, согласно имеющейся информации, данный хоккеист имеет паспорт гражданина Беларуси и выступал в местном чемпионате под белорусским флагом. Также «Кременчук» попросил проверить наличие у игрока действующего паспорта гражданина Украины.



Напомним, в соответствии с пунктом 1 статьи 54 дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины за предоставление недостоверной информации об игроках, включённых в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.

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