Миронов валил соперника в драке, чирлидерши ликовали, «Динамо» чудом побеждало. Фото матча

24 ноября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Трактором». Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6 (2:1, 3:1, 1:4, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 28-й минуте при счёте 3:1 Станислав Галиев, находясь в чужой зоне, сделал пас на синюю линию. Антон Белов принял шайбу и с кистей бросил в дальний угол. Роману Виллу перекрыли обзор на пятаке. После этого чешский голкипер уступил место в воротах Эмилю Гарипову.

Победную шайбу в овертайме забросил Андрей Миронов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 26 ноября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Динамо» 28 ноября встретится в Москве со «Спартаком».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.