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С. Фёдоров объяснил, почему ЦСКА всухую проиграл в матче с «Северсталью»

С. Фёдоров объяснил, почему ЦСКА всухую проиграл в матче с «Северсталью»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Северсталью» (0:3).

«Ребята из «Северстали» вовремя забили, а мы, к сожалению, свои моменты не использовали. Игровая дисциплина, удаления немного нас подвели. В остальных компонентах мы смотрелись достаточно хорошо, но то, что создали, не забили. Считаю, была достаточно равная игра, мы знаем, над чем надо работать. Почему не снимали вратаря в концовке? На наш взгляд, шанса не было, сыграли в конце в три звена», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

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