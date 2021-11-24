С. Фёдоров объяснил, почему ЦСКА всухую проиграл в матче с «Северсталью»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Северсталью» (0:3).
«Ребята из «Северстали» вовремя забили, а мы, к сожалению, свои моменты не использовали. Игровая дисциплина, удаления немного нас подвели. В остальных компонентах мы смотрелись достаточно хорошо, но то, что создали, не забили. Считаю, была достаточно равная игра, мы знаем, над чем надо работать. Почему не снимали вратаря в концовке? На наш взгляд, шанса не было, сыграли в конце в три звена», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
Новость по теме«Северсталь» всухую уверенно обыграла ЦСКА
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
00:00
- 24 ноября 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:26
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:30
-
22:05
-
21:42
-
21:29
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:44
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
19:59
-
19:55
-
19:21
-
18:56
-
18:49
-
18:26
-
18:16
-
17:42
-
17:29
-
17:15
Партнерский контент