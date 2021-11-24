Кудашов — о 7:6 в матче с «Трактором»: зрителям понравилась игра, а тренерам — нет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (7:6 ОТ).

«Зрителям понравилась игра, а тренерам — нет. Бывают такие дни: туда забиваешь, сразу получаешь в свои. Шипачёв выходит в меньшинстве, потому что он умный игрок, здорово читает игру. У соперника бывают сложные розыгрыши, где надо читать момент, а не просто самоотверженно играть.

Почему разбили все звенья из-за отсутствия одного Ведина? Ну, другие связки играли. Могла ли произойти замена вратаря, если бы на лавке находился Ерёменко? Не хочу говорить в стиле «если бы». Войнов травмирован, ещё чуть больше недели пропустит», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.