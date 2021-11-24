Гатиятулин: никаких вопросов к Калинину нет, каждый должен играть друг за друга
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (6:7 ОТ).
«Замена Гарипова на буллите? У нас есть план, что на данный момент на буллитах играет Роман. Что думаю об удалении Калинина? Неоправданное удаление, но мы — команда и каждый должен играть друг за друга, если надо где-то подраться. Никаких вопросов к Сергею нет. Через это тоже проходим.
Гику ждём. 28 ноября у него контрольное обследование. Там будет понятно, разрешат или нет. Есть игроки, от которых мы ждём большего. Когда Томаш вернётся в строй, тогда и будем думать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
23:41
-
23:37
-
23:26
-
23:15
-
23:13
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:30
-
22:05
-
21:42
-
21:29
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:44
-
20:27
-
20:19
-
20:16
-
19:59
-
19:55
-
19:21
-
18:56
-
18:49
-
18:26
-
18:16
-
17:42
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:46
Партнерский контент