Гатиятулин: никаких вопросов к Калинину нет, каждый должен играть друг за друга

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (6:7 ОТ).

«Замена Гарипова на буллите? У нас есть план, что на данный момент на буллитах играет Роман. Что думаю об удалении Калинина? Неоправданное удаление, но мы — команда и каждый должен играть друг за друга, если надо где-то подраться. Никаких вопросов к Сергею нет. Через это тоже проходим.

Гику ждём. 28 ноября у него контрольное обследование. Там будет понятно, разрешат или нет. Есть игроки, от которых мы ждём большего. Когда Томаш вернётся в строй, тогда и будем думать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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