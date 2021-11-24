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Гатиятулин: никаких вопросов к Калинину нет, каждый должен играть друг за друга

Гатиятулин: никаких вопросов к Калинину нет, каждый должен играть друг за друга
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (6:7 ОТ).

«Замена Гарипова на буллите? У нас есть план, что на данный момент на буллитах играет Роман. Что думаю об удалении Калинина? Неоправданное удаление, но мы — команда и каждый должен играть друг за друга, если надо где-то подраться. Никаких вопросов к Сергею нет. Через это тоже проходим.

Гику ждём. 28 ноября у него контрольное обследование. Там будет понятно, разрешат или нет. Есть игроки, от которых мы ждём большего. Когда Томаш вернётся в строй, тогда и будем думать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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