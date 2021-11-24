Миронов — о победе над «Трактором»: для игроков это просто ужас, нельзя такое делать

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги встречи с «Трактором» (7:6 ОТ).

«Классная игра для болельщиков, много эмоций, а для игроков это просто ужас. Здорово, что выиграли, но вести 5:2 и чуть не проиграть матч… Нельзя такое делать. Хорошо, что подобное произошло в регулярном чемпионате, потому что в плей-офф такое наказуемо.

Никакого упадка на лавке не было после пропущенных шайб. Наоборот, подбадривали друг друга. Мы не боялись, а старались продолжать играть. Совершали дурацкие ошибки. И я удалился — виноват, потом в «ноль» пропустили игрока, и в меньшинстве пропустили. Это ненужные голы, нужно было спокойно доигрывать матч. Ещё раз повторюсь, для игроков такой матч — это ужас.

Никто не обвинял Бочарова в пропущенных голах. Он подтаскивал нас, и Кравцов мог забить, и ещё были моменты. Боча нас подтащил, и мы выиграли. Красавчик», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.