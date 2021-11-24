Голышев дебютирует в НХЛ в матче с «Рейнджерс». Он сыграет в первом звене «Айлендерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолий Голышев дебютирует в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Форвард сыграет в первом звене вместе с Мэтью Барзалом и Рихардом Паником.
Матч состоится в ночь с 24 на 25 ноября. Старт встречи запланирован на 3:30 мск.
Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» вызвал российского нападающего Анатолия Голышева из фарм-клуба — «Бриджпорт Айлендерс».
Напомним, осенью «Нью-Йорк Айлендерс» заключил полноценный контракт с Голышевым. 26-летний хоккеист подписал с клубом одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой $ 750 тыс. Голышев принял участие в одном предсезонном матче клуба — 28 сентября с «Филадельфией Флайерз».
Форвард в 2016 году был выбран «Айлендерс» в 4-м раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем чемпионате НХЛ Голышев подписывал контракт с клубом из Нью-Йорка до конца сезона-2020/2021, но так и не провёл ни одной игры.
Кроме того, ранее игрок выступал в КХЛ за «Автомобилист» на протяжении восьми лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. В прошедшем сезоне Голышев провёл в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «+2».
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