Овечкин и Кузнецов помогли Карлсону забить гол в матче с «Монреалем»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Вторую шайбу забросил Джон Карлсон. Результативными передачами отметились два российских нападающих – Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина стало 1351 очко, которые он набрал в 1217 матчах.

Ранее сообщалось, что по общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).