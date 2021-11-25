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Овечкин сравнялся с Макдэвидом в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Овечкин сравнялся с Макдэвидом в гонке бомбардиров сезона НХЛ
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами и сравнялся с форвардом «Эмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом в бомбардирской гонке. На счет игроков по 32 очка. Овечкин забил 15 голов и сделал 17 результативных передач. На счету Макдэвида 12 голов и 20 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина стало 1352 очка, которые он набрал в 1217 матчах.

Ранее сообщалось, что по общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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