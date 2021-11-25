Овечкин сравнялся с Макдэвидом в гонке бомбардиров сезона НХЛ

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами и сравнялся с форвардом «Эмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом в бомбардирской гонке. На счет игроков по 32 очка. Овечкин забил 15 голов и сделал 17 результативных передач. На счету Макдэвида 12 голов и 20 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина стало 1352 очка, которые он набрал в 1217 матчах.
Ранее сообщалось, что по общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).
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