Овечкин покорил свой лучший показатель сезона-2008/2009 по количеству голевых передач

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, хозяева ведут со счётом 5:2.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», ассистентский хет-трик 36-летнего российского форварда «столичных» Александра Овечкина в этой игре помог ему покорить собственное достижение сезона-2008/2009. Сейчас ему удалось оформить 18 голевых передач в первых 20 играх сезона, а тогда за ту же дистанцию он сделал – 17 результативных пасов.

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Напомним, на счету Овечкина уже 33 (15+18) очка в 20 играх текущего сезона при показателе полезности «+13».