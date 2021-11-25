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Ассистентский хет-трик Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Монреалем»

Ассистентский хет-трик Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Монреалем»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Джон Карлсон, Майкл Сгарбосса, Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Дмитрий Орлов, а за гостей забрасывали Джейк Эванс, Коул Кофилд и Арттури Лехтонен.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх текущего сезона.

Защитник хозяев Дмитрий Орлов, помимо заброшенной шайбы записал на свой счёт и результативную передачу, у него уже 10 (3+7) очков в этом сезоне.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 25 из 28 бросков. У его визави из «Монреаля» Джейка Аллена – 28 из 34.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Дауд (Орлов, Дженсен) – 03:34' (5x5)   2:0 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 09:43' (5x4)   3:0 Сгарбосса – 14:31' (5x5)   3:1 Эванс (Лехконен) – 18:46' (5x5)   4:1 Кузнецов (Карлсон, Овечкин) – 29:05' (5x5)   4:2 Кофилд (Друен, Судзуки) – 38:54' (5x5)   5:2 Уилсон (Овечкин, Макмайкл) – 41:49' (5x5)   6:2 Орлов (Дауд) – 45:57' (5x5)   6:3 Лехконен (Галлахер, Эванс) – 57:34' (5x5)
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