Ассистентский хет-трик Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Монреалем»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.
В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Джон Карлсон, Майкл Сгарбосса, Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Дмитрий Орлов, а за гостей забрасывали Джейк Эванс, Коул Кофилд и Арттури Лехтонен.
36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх текущего сезона.
Защитник хозяев Дмитрий Орлов, помимо заброшенной шайбы записал на свой счёт и результативную передачу, у него уже 10 (3+7) очков в этом сезоне.
Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 25 из 28 бросков. У его визави из «Монреаля» Джейка Аллена – 28 из 34.
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