Овечкин вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх текущего сезона.

Таким образом, Александр вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, обойдя Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», у которого 32 (12+20) очка.

Уже сегодня Макдэвид может вновь обойти Овечкина. «Эдмонтон» начнёт игру с «Аризоной Койотс» в 6:00 мск.