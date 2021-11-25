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Овечкин вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ

Овечкин вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх текущего сезона.

Таким образом, Александр вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, обойдя Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», у которого 32 (12+20) очка.

Уже сегодня Макдэвид может вновь обойти Овечкина. «Эдмонтон» начнёт игру с «Аризоной Койотс» в 6:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Конечны, Проворов) – 07:33' (5x5)   1:1 Беннетт (Дюклер, Экблад) – 43:59' (5x4)   2:1 Экблад (Юбердо, Беннетт) – 62:39' (3x3)
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