«Айлендерс» потерпели очередное поражение на новой арене, «Детройт» обыграл «Сент-Луис»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел седьмое поражение кряду и третье после переезда на новый стадион, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.
За «Рейнджерс» дублем отметился Крис Крайдер, ещё по шайбе на счету Кевина Руни и Баркли Гудроу. Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Энди Андреофф.
В параллельном матче игрового дня «Детройт Ред Уингз» на домашнем стадионе «Литтл Сизарс-арена» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.
26-летний российский форвард «Блюз» Павел Бучневич забросил пятую шайбу в сезоне, набрав 11-е (5+6) очко в 17 играх. У его соотечественника из «Детройта» Владислава Наместникова – результативный пас и также 11-е (7+4) очко в сезоне.
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