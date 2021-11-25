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«Айлендерс» потерпели очередное поражение на новой арене, «Детройт» обыграл «Сент-Луис»

«Айлендерс» потерпели очередное поражение на новой арене, «Детройт» обыграл «Сент-Луис»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел седьмое поражение кряду и третье после переезда на новый стадион, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.

За «Рейнджерс» дублем отметился Крис Крайдер, ещё по шайбе на счету Кевина Руни и Баркли Гудроу. Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Энди Андреофф.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Строум, Фокс) – 20:29' (5x4)   0:2 Руни (Гудроу, Ривз) – 34:28' (5x5)   1:2 Андреофф (Койвула, Ахо) – 43:52' (5x5)   1:3 Гудроу (Ривз) – 44:12' (5x5)   1:4 Крайдер (Зибанеджад, Какко) – 51:02' (5x5)

В параллельном матче игрового дня «Детройт Ред Уингз» на домашнем стадионе «Литтл Сизарс-арена» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

26-летний российский форвард «Блюз» Павел Бучневич забросил пятую шайбу в сезоне, набрав 11-е (5+6) очко в 17 играх. У его соотечественника из «Детройта» Владислава Наместникова – результативный пас и также 11-е (7+4) очко в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Саад) – 10:11' (5x4)   1:1 Рэймонд (Бертуцци, Ларкин) – 13:48' (5x5)   2:1 Ларкин (Фаббри, Ледди) – 27:45' (5x5)   2:2 Перрон (Перунович, Кайру) – 41:11' (5x5)   3:2 Эрни (Наместников, Зутер) – 44:38' (5x5)   4:2 Фаббри (Гронек) – 58:45' (en)
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