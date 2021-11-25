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Овечкин догнал Лефлера в списке бомбардиров НХЛ всех времён

Овечкин догнал Лефлера в списке бомбардиров НХЛ всех времён
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

Третья результативная передача в матче стала 1353-м очком для Овечкина в 1217 матчах за карьеру в НХЛ. По общему количеству очков Овечкин вышел на 27-е место в НХЛ, повторив результат Ги Лефлера. В активе знаменитого канадца 1353 балла в 1126 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Брэндана Шэнахана (1354).

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