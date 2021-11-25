Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер догнал Александра Овечкина в снайперской гонке сезона НХЛ
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел седьмое поражение кряду и третье после переезда на новый стадион, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.
За «Рейнджерс» дублем отметился Крис Крайдер, который довёл число голов в нынешнем сезоне до 15. Американский форвард вышел на второе место в снайперской гонке сезона НХЛ, повторив результат капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и форварда «Калгари» Эндрю Манджапане. Первое место в зачёте занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, в активе которого 18 точных бросков. Примечательно, что Крайдер и Драйзайтль на данный момент делят первое место в лиге по голам в большинство (по девять).
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