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«Миннесота» по буллитам обыграла «Нью-Джерси». У Куликова – голевая передача

«Миннесота» по буллитам обыграла «Нью-Джерси». У Куликова – голевая передача
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

После 1-го периода «Миннесота» уверенно вела в счёте благодаря двум заброшенным шайбам в исполнении Райана Хартмана и Нико Штурма. Однако в заключительной двадцатиминутке гостям удалось восстановить паритет – отличились Павел Заха и Егор Шарангович. В серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева благодаря голу Кевина Фиалы.

24-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут 19 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+1». У его партнёра по команде и соотечественника Дмитрия Куликова – голевой пас и 8-е (1+7) результативное действие в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Куликов, Цуккарелло) – 12:10' (5x5)   0:2 Штурм (Годро, Бродин) – 19:06' (4x5)   1:2 Заха (Хишир, Татар) – 43:08' (5x5)   2:2 Шарангович (Хишир, Братт) – 58:53' (6x5)   2:3 Фиала – 65:00' (ПБ)
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