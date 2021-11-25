«Миннесота» по буллитам обыграла «Нью-Джерси». У Куликова – голевая передача

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

После 1-го периода «Миннесота» уверенно вела в счёте благодаря двум заброшенным шайбам в исполнении Райана Хартмана и Нико Штурма. Однако в заключительной двадцатиминутке гостям удалось восстановить паритет – отличились Павел Заха и Егор Шарангович. В серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева благодаря голу Кевина Фиалы.

24-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут 19 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+1». У его партнёра по команде и соотечественника Дмитрия Куликова – голевой пас и 8-е (1+7) результативное действие в сезоне.