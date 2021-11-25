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Овечкин до минимума сократил отставание от Мариана Госсы по результативным передачам в НХЛ

Овечкин до минимума сократил отставание от Мариана Госсы по результативным передачам в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

Третья результативная передача в матче стала для российского форварда 608-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр вышел на 89-е место в истории лиги, превзойдя результат Мишеля Гуле (605). Также Овечкин до минимума сократил отставание от Мариана Госсы по результативным передачам в НХЛ. В активе словака 609 голевых передач, которые он сделал за 1309 матчей. В свою очередь Александр сыграл 1217 матчей в лиге.

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