Тафгай «Рейнджерс» Райан Ривз впервые с января 2018 года набрал два очка в матче НХЛ

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел седьмое поражение кряду и третье после переезда на новый стадион, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.

Двумя результативными передачами в этом матче отметился силовой форвард «Рейнджерс» Райан Ривз. Для 34-летнего форварда «синерубашечников» эта встреча стала первой с января 2018 года, где ему удалось набрать два очка в одном матче. Канадский нападающий всего в третий раз за 701 матч за карьеру в НХЛ сумел набрать больше одного очка за матч. В нынешнем сезоне Райан провёл 15 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-2» и 11 штрафных минутах.