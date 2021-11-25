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Российский вратарь Илья Самсонов установил новый рекорд «Вашингтона»

Российский вратарь Илья Самсонов установил новый рекорд «Вашингтона»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 25 из 28 бросков. Для российского вратаря эта победа стала седьмой в девяти матчах в нынешнем сезоне. Ещё в двух встречах россиянин потерпел поражение в овертайме, при этом в одном из матчей он появился на льду в результате замены.

При этом 24-летний вратарь установил новый рекорд «Вашингтона», став первым голкипером в истории клуба, с которым столичные набрали очки в восьми матчах кряду со старта сезона, когда вратарь начинал игру в стартовом составе.

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