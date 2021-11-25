Самсонов и Бобровский – единственные вратари, у которых ноль поражений в основное время

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 25 из 28 бросков. Таким образом, Илья одержал седьмую победу в восьми матчах в основное время, в которых он выходил в старте. Единственный, кто также остаётся без поражений в основное время – его соотечественник из «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, у него 10 побед и два поражения за пределами основного времени матча. Об этом информирует пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

Бобровский стал одним из героев игры с «Филадельфией Флайерз» (2:1 ОТ), отразив 32 броска из 33.