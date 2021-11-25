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Ривз — о происходившем в матче «Рейнджерс» и «Айлендерс»: это параллельная вселенная

Ривз — о происходившем в матче «Рейнджерс» и «Айлендерс»: это параллельная вселенная
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Силовой нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз иронично прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), в котором он отметился двумя результативными передачами.

Для 34-летнего форварда «синерубашечников» эта встреча стала первой с января 2018 года, где ему удалось набрать два очка в одном матче. Канадский нападающий всего в третий раз за 701 матч за карьеру в НХЛ сумел набрать больше одного очка за матч. В свою очередь в самой концовке встречи неожиданно перчатки сбросил 20-летний канадский форвард «Рейнджерс» Алекси Лафренье, задрафтованный под первым номером в 2020 году. Его оппонентом стал 29-летний соотечественник из «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо. Лафренье вступился за партнёра по команде, против которого жёстко сыграл Пажо.

«Я набираю два очка в матче, а Алекси дерётся с Пажо? Это параллельная вселенная», — посмеялся Ривз в ответ на вопрос журналиста.

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