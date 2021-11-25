Гол Ничушкина помог «Колорадо» одержать 6-ю победу кряду, уверенно обыграв дома «Анахайм»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них шестой кряду.

В составе хозяев отличились Кейл Макар, Алекс Ньюхук, Николя Обе-Кюбель, Назем Кадри и Валерий Ничушкин. У гостей дублем отметился Сонни Милано.

26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 18 минут 42 секунды и отметился заброшенной шайбой, заработав коэффициент полезности «+2». У него семь (4+3) очков в семи матчах текущего сезона НХЛ. При этом он забрасывает уже в трёх играх кряду впервые в своей заокеанской карьере.

Отметим, что для Ничушкина эта шайба стала 50-й в 350-м матче в его заокеанской карьеры.

Ранее состоялся матч между «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой гостей со счётом 5:2. У форварда «Нэшвилла» Якова Тренина – «-2» за 12.21 на льду, его соотечественник из «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.