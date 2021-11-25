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Гол Ничушкина помог «Колорадо» одержать 6-ю победу кряду, уверенно обыграв дома «Анахайм»

Гол Ничушкина помог «Колорадо» одержать 6-ю победу кряду, уверенно обыграв дома «Анахайм»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них шестой кряду.

В составе хозяев отличились Кейл Макар, Алекс Ньюхук, Николя Обе-Кюбель, Назем Кадри и Валерий Ничушкин. У гостей дублем отметился Сонни Милано.

26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 18 минут 42 секунды и отметился заброшенной шайбой, заработав коэффициент полезности «+2». У него семь (4+3) очков в семи матчах текущего сезона НХЛ. При этом он забрасывает уже в трёх играх кряду впервые в своей заокеанской карьере.

Отметим, что для Ничушкина эта шайба стала 50-й в 350-м матче в его заокеанской карьеры.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Милано (Ракелль, Драйсдейл) – 04:58' (5x4)   1:1 Макар (Кадри, Ландеског) – 19:06' (5x5)   2:1 Ньюхук (Тэйвз, Джост) – 22:49' (5x4)   3:1 Обе-Кюбель (Мегна, Мюррей) – 30:25' (5x5)   4:1 Кадри (Рантанен, Ландеског) – 40:57' (5x3)   5:1 Ничушкин (Бураковски, Джонсон) – 55:22' (5x5)   5:2 Милано (Драйсдейл, Зеграс) – 56:07' (5x4)

Ранее состоялся матч между «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой гостей со счётом 5:2. У форварда «Нэшвилла» Якова Тренина – «-2» за 12.21 на льду, его соотечественник из «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Стоун) – 19:12' (5x5)   0:2 Рёндбьерг – 23:01' (5x5)   0:3 Брукс (Колесар, Янмарк) – 31:12' (5x5)   1:3 Форсберг (Дюшейн) – 45:20' (5x5)   1:4 Пьетранджело (Стивенсон) – 48:04' (4x5)   2:4 Форсберг (Йози, Джохансен) – 53:51' (5x4)   2:5 Стоун (Пасиоретти) – 58:08' (en)
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