Беднар побил рекорд Хартли в «Колорадо» по количеству побед

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар побил рекорд экс-тренера команды Боба Хартли, ныне возглавляющего омский «Авангард», по количеству побед с «Колорадо». Игра с «Анахайм Дакс» стала для него 194-й победной, сообщает журналист Брендон Макниколз в «Твиттере».



Напомним, что 20 ноября тренер подписал новый двухлетний контракт с «Колорадо Эвеланш». Соглашение действует до окончания сезона-2023/2024.



В общей сложности за шесть сезонов с Джаредом Беднаром команда провела 348 матчей, одержала 194 победы и потерпела 154 поражения в регулярных чемпионатах. В плей-офф Кубка Стэнли «Эвеланш» под руководством специалиста одержали 24 победы и проиграли 19 матчей.



Напомним, Беднар стал тренером «Колорадо» 25 августа 2016 года, заменив Патрика Руа.