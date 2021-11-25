«Каролина» потерпела второе поражение подряд, уступив «Сиэтлу»

Сегодня, 25 ноября, в Сиэтле (США) на «Климат Пледж-Арене» «Сиэтл Кракен» принимал «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей голами отметились Джаред Макканн и Маркус Юханссон, у гостей единственную шайбу забросил Брендан Смит.

Также в игре принимал участие российский форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Таким образом, «Сиэтл» одержал вторую победу подряд, «Каролина» – второе поражение.

«Каролина». Провела 18 игр и с 29 очками и осталась на втором месте в таблице Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 13 баллов в 19 встречах и расположился на 15-й строчке на Западе. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.