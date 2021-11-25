«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны», Драйзайтль и Макдэвид оформили по дублю

Сегодня, 25 ноября, в Глендейле (США) на «Хила-Ривер-Арене» «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 5:3 (1:1, 1:0, 3:2).

В составе победителей по дублю оформили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, также забросил Зак Кассиан. У хозяев отличились Клейтон Келлер, Трэвис Бойд и Шейн Гостисбер.

Таким образом «Эдмонтон» прервал двухматчевую победную серию «Аризоны».

В текущем сезоне «Ойлерз» провели 19 игр и набрали в них 28 очков. Сейчас команда располагается на втором месте в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея матч в запасе.

«Аризона» по-прежнему занимает последнее, 16-е место на Западе, набрав 10 очков в 20 играх.