«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны», Драйзайтль и Макдэвид оформили по дублю

Сегодня, 25 ноября, в Глендейле (США) на «Хила-Ривер-Арене» «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 5:3 (1:1, 1:0, 3:2).
В составе победителей по дублю оформили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, также забросил Зак Кассиан. У хозяев отличились Клейтон Келлер, Трэвис Бойд и Шейн Гостисбер.
Таким образом «Эдмонтон» прервал двухматчевую победную серию «Аризоны».
В текущем сезоне «Ойлерз» провели 19 игр и набрали в них 28 очков. Сейчас команда располагается на втором месте в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея матч в запасе.
«Аризона» по-прежнему занимает последнее, 16-е место на Западе, набрав 10 очков в 20 играх.
- 25 ноября 2021
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