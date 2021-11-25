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«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны», Драйзайтль и Макдэвид оформили по дублю

«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны», Драйзайтль и Макдэвид оформили по дублю
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Сегодня, 25 ноября, в Глендейле (США) на «Хила-Ривер-Арене» «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счётом 5:3 (1:1, 1:0, 3:2).

В составе победителей по дублю оформили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, также забросил Зак Кассиан. У хозяев отличились Клейтон Келлер, Трэвис Бойд и Шейн Гостисбер.

Таким образом «Эдмонтон» прервал двухматчевую победную серию «Аризоны».

В текущем сезоне «Ойлерз» провели 19 игр и набрали в них 28 очков. Сейчас команда располагается на втором месте в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея матч в запасе.
«Аризона» по-прежнему занимает последнее, 16-е место на Западе, набрав 10 очков в 20 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Келлер (Кессел) – 03:45' (5x5)   1:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 14:58' (5x4)   1:2 Драйзайтль (Кассиан, Сеси) – 30:53' (5x5)   1:3 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 47:45' (5x5)   1:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 53:08' (5x4)   2:4 Бойд (Чикран, Келлер) – 53:43' (5x5)   3:4 Гостисбер (Келлер) – 55:06' (5x5)   3:5 Макдэвид (Кассиан) – 59:32' (en)
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