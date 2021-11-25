«Лос-Анджелес» проиграл пятый матч подряд, уступив «Торонто»

Сегодня, 25 ноября, в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Торонто» Мэйпл Лифс в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (1:0, 4:1, 1:1).

В составе победителей голами отметились Александр Керфут, Пьер Энгвалль, Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Джейсон Спецца и Майкл Бантинг, за «Кингз» забили Виктор Арвидссон и Шон Дарзи.

Таким образом, это поражение стало для «Лос-Анджелеса» пятым подряд в НХЛ. «Торонто» же одержал вторую победу кряду.

Сейчас «Мэйпл Лифс» занимают четвёртое место на Востоке, набрав 29 очков в 21 игре. «Лос-Анджелес» идёт на 11-й строчке на Западе, имея в активе 19 баллов после 19 игр.