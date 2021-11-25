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«Лос-Анджелес» проиграл пятый матч подряд, уступив «Торонто»

«Лос-Анджелес» проиграл пятый матч подряд, уступив «Торонто»
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Сегодня, 25 ноября, в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Торонто» Мэйпл Лифс в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (1:0, 4:1, 1:1).

В составе победителей голами отметились Александр Керфут, Пьер Энгвалль, Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Джейсон Спецца и Майкл Бантинг, за «Кингз» забили Виктор Арвидссон и Шон Дарзи.

Таким образом, это поражение стало для «Лос-Анджелеса» пятым подряд в НХЛ. «Торонто» же одержал вторую победу кряду.

Сейчас «Мэйпл Лифс» занимают четвёртое место на Востоке, набрав 29 очков в 21 игре. «Лос-Анджелес» идёт на 11-й строчке на Западе, имея в активе 19 баллов после 19 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Каше, Симмондс) – 04:30' (5x5)   1:1 Арвидссон (Дарзи, Копитар) – 21:21' (5x4)   1:2 Энгвалль (Симмондс, Сандин) – 23:19' (5x5)   1:3 Таварес (Нюландер, Броди) – 25:26' (5x5)   1:4 Мэттьюс (Таварес, Броди) – 33:16' (5x5)   1:5 Спецца (Сандин, Энгвалль) – 35:36' (5x4)   1:6 Бантинг (Сандин, Мэттьюс) – 43:59' (5x5)   2:6 Дарзи (Арвидссон, Кемпе) – 56:06' (5x4)
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