Уилер: всё вероятнее, что именно Овечкин будет в одном ряду с Гретцки и Лемье, а не Кросби
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Американский журналист Скот Уилер поделился мнением о результативных показателях форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Чем больше Овечкин будет оставаться Овечкиным, тем больше вероятность, что именно он окажется на горе Рашмор с Уэйном Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орром, а не Кросби. Часто думаю об этом в последнее время», – написал Уилер в «Твиттере».
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик и стал третьей звездой матча.
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