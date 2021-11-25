Нападающий Евгений Свечников подрался с Максом Доми. 14 ноября он отказался от драки
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Нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников принял предложение форварда «Коламбус Блю Джекетс» Макса Доми подраться и сбросил перчатки, однако как такового боя не получилось. Доми практически сразу уложил Свечникова на лёд и судьи вмешались в драку.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Напомним, что 14 ноября Евгений отказался от драки с Бренданом Лемье, тот даже сбросил перчатки.
В текущем сезоне Евгений Свечников провёл 18 матчей и набрал в них шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
После 19 игр «Виннипег» с 22 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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