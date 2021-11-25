Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский журналист – об Овечкине: русская машина действительно никогда не ломается

Канадский журналист – об Овечкине: русская машина действительно никогда не ломается
Комментарии

Канадский журналист Брэди Треттенеро поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Александру Овечкину 36 лет, и это его 17-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Русская машина действительно никогда не ломается», – написал журналист в «Твиттере».

Напомним, что сегодня ночью в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик и стал третьей звездой матча.

36-летний капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, заработав показатель полезности «+2».

Новость по теме
Уилер: всё вероятнее, что именно Овечкин, а не Кросби будет в одном ряду с Гретцки и Лемье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021