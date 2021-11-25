Канадский журналист – об Овечкине: русская машина действительно никогда не ломается

Канадский журналист Брэди Треттенеро поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Александру Овечкину 36 лет, и это его 17-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Русская машина действительно никогда не ломается», – написал журналист в «Твиттере».



Напомним, что сегодня ночью в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик и стал третьей звездой матча.



36-летний капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, заработав показатель полезности «+2».