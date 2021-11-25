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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 25 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 25 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 25 ноября.

В Восточной конференции на первое место вернулась «Флорида Пантерз», которая обыграла «Филадельфию Флайерз» в овертайме (2:1). Сейчас у «Флориды» 31 очко после 19 игр, и она на два очка опережает «Каролину Харрикейнз», у которой есть матч в запасе. Минувшей ночью подопечные Рода Бриндамора уступили «Сиэтл Кракен» (1:2). Третье место занимает «Вашингтон Кэпиталз», обыгравший «Монреаль Канадиенс» (6:3) и имеющий в своём активе 29 баллов после 20 встреч. Столько же очков, но после 21 игры у «Торонто Мэйпл Лифс», победившего «Лос-Анджелес Кингз» (6:2).

На Западе лидирует «Калгари Флэймз», набравший 29 баллов после 20 матчей. Следом расположился «Эдмонтон Ойлерз», обыгравший «Аризону Койотс» (5:3) и отстающий от первого места на одно очко при одном матче в запасе. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», которая победила «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов (3:2). По итогам 19 матчей коллектив Дина Эвасона набрал 25 очков.

Турнирная таблица НХЛ
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