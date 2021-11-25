Макдэвид обогнал Овечкина в гонке бомбардиров, вернувшись на второе место

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Аризоной Койотс» набрал четыре очка – оформил дубль и отдал две результативные передачи. Теперь у канадца 36 очков в сезоне, и он обогнал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на три балла.
В текущем сезоне Макдэвид провёл 19 игр и набрал в них 36 очков: забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи.
Напомним, что «Вашингтон» проводил свой матч на несколько часов раньше, а Овечкин оформил ассистентский хет-трик, обогнав Макдэвида. Однако на второй строчке хоккеист продержался недолго.
На счету Овечкина 33 очка в 20 встречах. Капитан «Кэпиталз» забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач.
Сейчас «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея одну встречу в запасе.
- 25 ноября 2021
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