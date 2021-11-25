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Овечкин – о привлечении проспектов: это хорошо для нашего будущего

Овечкин – о привлечении проспектов: это хорошо для нашего будущего
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о травмированных игроках команды и привлечении молодых проспектов к основной команде.

«В этой ситуации у нас нет выбора. Это хорошо для нашего будущего. Если что-то случится, мы можем воспитать очередного парня, и он будет в порядке, а наша команда будет хорошо играть», – цитирует Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в «Твиттере».

Напомним, что в текущем сезоне россиянин набрал 33 очка после 20 матчей – это его личный рекорд. На счету российского форварда 15 заброшенных шайб и 18 результативных передач.

Сейчас «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, уступая «Каролине Харрикейнз» по дополнительным показателям.

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