Драйзайтль первым в сезоне забросил 20 шайб. Он лидирует в списках снайперов и бомбардиров

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль во встрече с «Аризоной Койотс», а вторая шайба стала для него 20-й в сезоне – он первый, кто достиг этой отметки в сезоне-2021/2022.

Ближайший преследователь немца – россиянин Александр Овечкин, на счету которого 15 заброшенных шайб.

Отметим, что Драйзайтль лидирует не только в гонке снайперов, но и в списке бомбардиров – у хоккеиста 40 очков в 19 играх. Вторым по этому показателю идёт Коннор Макдэвид (36), третьим – Александр Овечкин (33).

Самым результативным сезоном для хоккеиста стал чемпионат-2019/2020, когда он набрал 116 очков в 76 играх.

Сейчас «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея одну встречу в запасе.