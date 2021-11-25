Драйзайтль первым в сезоне забросил 20 шайб. Он лидирует в списках снайперов и бомбардиров

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль во встрече с «Аризоной Койотс», а вторая шайба стала для него 20-й в сезоне – он первый, кто достиг этой отметки в сезоне-2021/2022.
Ближайший преследователь немца – россиянин Александр Овечкин, на счету которого 15 заброшенных шайб.
Отметим, что Драйзайтль лидирует не только в гонке снайперов, но и в списке бомбардиров – у хоккеиста 40 очков в 19 играх. Вторым по этому показателю идёт Коннор Макдэвид (36), третьим – Александр Овечкин (33).
Самым результативным сезоном для хоккеиста стал чемпионат-2019/2020, когда он набрал 116 очков в 76 играх.
Сейчас «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея одну встречу в запасе.
- 25 ноября 2021
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