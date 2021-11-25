Сын Овечкина наблюдал за игрой «Вашингтона» с 1-го ряда. Хоккеист подъехал к этому борту

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в «Инстаграме» фотографию, как подъезжает к борту, за которым на трибуне стоит его сын с женой.

Напомним, что в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Теперь у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по очкам в 20 матчах со старта сезона. Ранее ни один игрок в истории клуба не набирал такого количества очков на аналогичном отрезке.